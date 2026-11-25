Циклон принесет мощные снегопады в Свердловскую область

На Свердловскую область надвигаются мощные снегопады. С таким прогнозом выступили синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, сейчас над Каспийским морем начинает формироваться фронтальный циклон, который будет быстро углубляться и подниматься на север. Ночью 26 ноября его центр окажется над Челябинской областью, а днем 26 ноября – над Свердловской областью.

"Циклон принесет в регион очень сильные снегопады, осложнит транспортное движение снежными заносами. Установится постоянный снежный покров. Ожидаемое расчетное количество осадков до 12-20 мм (30-60% месячной нормы)", - говорится в прогнозе синоптиков.

Меньше снега ожидается на крайнем северо-западе и крайнем юго-востоке области.

"Снегопад начнется на крайнем юге Свердловской области во второй половине ночи 26 ноября, а днем распространится на центральные и северные районы", - отмечается в прогнозе.

Напомним, что еще совсем недавно на Среднем Урале наблюдалась ноябрьская оттепель.