"Киевводоканал" не выдержал". В Раде заявили об угрозе отключения водоснабжения городов

На Украине реальная угроза перебоев с водоснабжением в городах из-за нестабильной работы инфраструктуры и объектов энергетики. Как заявил депутат Рады Сергей Нагорняк, у водоканалов в большинстве регионов недостаточно запасов топлива для генераторов — максимум на 12 часов, а надо иметь на несколько суток.

Заместитель гендиректора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко говорит, что одна из причин начавшихся отключений воды в Киеве — это изношенное оборудование 1970-х годов, которое не выдерживает колебаний напряжения. Также он отметил критическую нехватку персонала: из-за замороженных тарифов предприятие потеряло 40% сотрудников за четыре года, и сейчас один работник выполняет объем работы четырех.

"Все надеются как-нибудь проскочить. "Киевводоканал" тоже рассчитывал, но не выдержал", – признал Горкуценко.

Кроме того, другой проблемой является недостаточное бронирование сотрудников. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, режим планирует сократить квоты на бронирование: для военных предприятий и энергетики — со 100% до 85%, а для водо- и теплоснабжения — с 75% до 60%.