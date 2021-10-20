"Есть риск провалиться": волонтерам запретили тушить тлеющий в Екатеринбурге торфяник

Продолжается ликвидация тления торфяника на юге Екатеринбурга. В МЧС заявили, что помощь добровольцев не требуется.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, всего на данный момент к работам по тушению торфяника привлечено более 200 человек. В их числе – сотрудники МЧС и специалисты Уральской авиационной охраны лесов.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, никакой необходимости в привлечении волонтеров для ликвидации возгораний нет.

"Если мы ведем речь о торфяных пожарах, то здесь есть опасность скрытого горения. У человека есть риск провалиться, присутствие неподготовленных граждан недопустимо. Находиться в таких зонах могут только профессионалы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка с тлением торфяника в Екатеринбурге постепенно стабилизируется. Возгорание тушат вторую неделю, за это время город уже несколько раз накрывали запах гари и смог.