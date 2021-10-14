14 Октября 2021
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Общество Свердловская область
МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На место тушения торфяника в Екатеринбурге прибыло подкрепление

Для тушения торфяника на юге Екатеринбурга направлены дополнительные силы в виде 30 человек из аэромобильной группировки ГУ МЧС по Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что число торфяных стволов было увеличено до 26.

"Работы по тушению тлеющего торфяника продолжаются. Усилия огнеборцев сосредоточены на протушивание скрытых под поверхностью очагов. Сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 Га", - рассказали в пресс-службе.  

Специалисты МЧС также отметили, что в городе все еще сохраняется слабы запах гари. Помимо этого, из-за резких перепадов температур в течение суток и высокой насыщенности верхних слоев почвы влагой в районе работ по тушению торфяника, высока вероятность образование плотного тумана на юге города утром 15 октября.

Всего в работах по приливке торфяника задействована группировка в составе 88 человек, 26 единиц спецтехники. В ближайшее время группировку планируется увеличить специалистами  Уральской базы авиационной охраны лесов.

Напомним, ранее из-за смога сотрудники ГИБДД перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от Полевского до поселка Медный. Позже в ходе выездного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием городских служб и представителей МЧС, было принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора.

При этом глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался о сильном смоге с запахом гари, накрывшем Екатеринбург от тлеющего торфяника. Губернатор заявил, что все под контролем, однако жители уральской столицы говорят об обратном.

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На место тушения торфяника в Екатеринбурге прибыло подкрепление

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Теги: торфяник, тление, МЧС, Екатеринбург, тушение



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