Ситуация с торфяными пожарами под Екатеринбургом еще долго будет оставаться непростой

Ситуация с горящими торфяниками под Екатеринбургом будет оставаться непростой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в ближайшие дни осадков, которые могли бы решить проблему с горящими торфяниками, не ожидается. Причиной возникновения пожаров эксперт назвал недостаточное количество осадков. Их за весь летний период выпало лишь 50%-60% от нормы. В районе торфяных пожаров в ближайшее время температурный фон будет в диапазоне 10-13 градусов тепла

"Причины антропогенные, но если бы не было дефицита осадков, то они бы не загорелись. В ближайшие дни значительных осадков там не ожидается", - сообщил он.

Ранее было принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора для прокладки линии бесперебойной подачи воды. Для подвоза воды также были задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ. Ситуация находится на контроле муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры

Напомним, сейчас пожар действует одновременно на 27 очагах, и только пять удалось ликвидировать за минувшие сутки. В МЧС России полагают, что наиболее вероятной причиной пожара вблизи екатеринбургского микрорайона Солнечный может быть поджог неустановленных лиц. Накануне на территории микрорайона был введен режим ЧС. В МЧС подчеркнули, что на жизнедеятельность простых граждан введение режима ЧС не повлияет.