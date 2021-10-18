Смог от природных пожаров в Свердловской области дошел до Тюмени

Тюмень сегодня накрыл смог от природных пожаров в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Изначально на торфянике под Екатеринбургом было 28 очагов пожара, а на сегодняшний день их осталось 12. При этом в ведомстве не знают, когда специалистам удастся окончательно ликвидировать возгорание. В МЧС России полагают, что наиболее вероятной причиной пожара вблизи екатеринбургского микрорайона Солнечный может быть поджог неустановленными лицами. 15 октября на территории микрорайона был введен режим ЧС. В МЧС подчеркнули, что на жизнедеятельность простых граждан введение режима ЧС не повлияет.

В Тюменской области действуют два лесных пожара: в Ялуторовском и Армизонском муниципальных районах. На их тушении задействовано 17 человек и семь единиц техники. В настоящее время пожары локализованы.