18 Октября 2021
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смог в Тюмени, лесные пожары (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn

Смог от природных пожаров в Свердловской области дошел до Тюмени

Тюмень сегодня накрыл смог от природных пожаров в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Изначально на торфянике под Екатеринбургом было 28 очагов пожара, а на сегодняшний день их осталось 12. При этом в ведомстве не знают, когда специалистам удастся окончательно ликвидировать возгорание. В МЧС России полагают, что наиболее вероятной причиной пожара вблизи екатеринбургского микрорайона Солнечный может быть поджог неустановленными лицами. 15 октября на территории микрорайона был введен режим ЧС. В МЧС подчеркнули, что на жизнедеятельность простых граждан введение режима ЧС не повлияет.

В Тюменской области действуют два лесных пожара: в Ялуторовском и Армизонском муниципальных районах. На их тушении задействовано 17 человек и семь единиц техники. В настоящее время пожары локализованы.

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Смог от природных пожаров в Свердловской области дошел до Тюмени

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Теги: торфяник, пожар, Екатеринбург, МЧС, смог, природные пожары



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