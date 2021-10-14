В Кольцово задержали восемь рейсов из-за смога от тлеющего торфяника

Сегодня утром из-за тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сразу восемь рейсов в аэропорту Кольцово были задержаны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По причине сложных метеоусловий в Екатеринбурге (туман), сегодня утром были задержаны один рейс на прилет и семь рейсов на вылет. Так, рейс ZF-944 из Ла-Романы ушел на запасной аэродром в Тюмень. На вылет задержки составили от 6 минут до 1 часа 15 минут. В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. Рейс из Ла-Романы уже прибыл в Кольцово", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что сегодня утром смог накрыл практически весь город, из-за чего создал проблемы не только самолетам, но и автомобилям. Из-за нулевой видимости сотрудники ГИБДД перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от Полевского до поселка Медный. По открытым дорогам автомобили ехали практически наощупь, со включенными аварийными сигналами. Также из-за задымления уже полностью перекрыто движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган".