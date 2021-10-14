14 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга (2021) | Фото: instagram.com/sunny_ekb

Дороги перекрыты, видимость нулевая: Екатеринбург снова накрыло смогом от тлеющего торфяника

Казалось, Екатеринбург мог выдохнуть (и вдохнуть) спокойно, после того, как вчера правительство Свердловской области сообщило о ликвидации большинства пожаров. Но сегодня ночью горожане проснулись от сильного запаха гари: смог от тлеющего торфяника за Солнечным накрыл практически всю столицу Урала.

Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга(2021)|Фото: vk.com/swekb66Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга(2021)|Фото: vk.com/swekb66

Жители микрорайона, находящегося в нескольких сотнях метров от эпицентра пожара, из-за нулевой видимости ехали на работу буквально наощупь: со включенными "аварийками" и соблюдая скоростной режим в 20 км/ч, что привело к пробкам.

Смог на Юго-Западе Екатеринбурга(2021)|Фото: vk.com/swekb66 / Юрий ЯвирСмог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга(2021)|Фото: instagram.com/sunny_ekb

Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга(2021)|Фото: instagram.com/sunny_ekb

Из-за смога сотрудники ГИБДД перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от Полевского до поселка Медный. Также из-за задымления уже полностью перекрыто движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган".

Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга(2021)|Фото: instagram.com/sunny_ekb

"Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 Га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 Га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек, 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской областиМЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что концентрация вредных веществ и примесей в воздухе превысила норму.

"В результате исследования проб, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - сообщили в ведомстве.

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Дороги перекрыты, видимость нулевая: Екатеринбург снова накрыло смогом от тлеющего торфяника

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Теги: Екатеринбург, торфяник, смог, гарь, запах



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Развитие сюжета:

Ранее 14.10.2021 09:26 Мск Еще одна дорога перекрыта из-за торфяного пожара в Екатеринбурге
Ранее 14.10.2021 09:21 Мск Куйвашев заявил, что ситуация со смогом под контролем. Уральцы с ним не согласны


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