Да гори оно все: свердловский губернатор ушел в отпуск во время "пожарного" ЧС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск, несмотря на действие режима ЧС в одном из районов Екатеринбурга. Глава региона будет отдыхать почти месяц.

"Евгений Куйвашев с 18 октября ушел в очередной плановый отпуск. Согласно распоряжению главы региона, исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до 11 ноября назначен первый заместитель губернатора Алексей Шмыков", - говорится в сообщении департамента информационной политики.

Напомним, что с 15 октября на территории микрорайона Солнечный в Екатеринбурге действует режим ЧС. Его ввели из-за природного торфяного пожара, с которым не могут справиться уже больше недели. Город затянут густым дымом, сегодня с утра на удушающий смог жаловались во многих районах города. Роспотребнадзор фиксирует превышение ПДК вредных веществ в воздухе, дымный хвост дотянулся до Югры. Принимаются беспрецедентные меры для тушения - создаются искусственные водоемы, будет применен уникальный комплекс "Шквал".