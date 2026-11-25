В Киеве закрываются кафе и рестораны

Из-за ухудшения экономической ситуации и проблем с энергоснабжением в Киеве закрываются десятки ресторанов и кафе, пишет Reuters. А на главной улице города, Крещатике, растет число пустующих помещений.

Читайте также: В Киеве рухнул рынок недвижимости

Владельцы заведений объясняют падение спроса длительными воздушными тревогами (до 20 часов в сутки) и снижением покупательной способности, так что люди стали реже посещать заведения. Так, сеть Pesto Cafe временно закрыла 7 из 20 своих ресторанов. По словам совладельца Дмитрия Погребицкого, это самый сложный период для бизнеса, так как падение выручки не позволяет покрывать расходы на топливо, генераторы и зарплаты. Под вопросом само ведение бизнеса.

По данным Национальной ресторанной ассоциации Украины, в сентябре продажи некоторых заведений упали в 10 раз. А в сентябре и октябре в Киеве было более 437 часов воздушных тревог, или 18 суток - более трети всего времени.

Для работы в новых условиях рестораторы закупают генераторы и резервуары для воды, а некоторые адаптируют меню под отсутствие электричества. Однако, по словам президента Национальной ресторанной ассоциации Тараса Ковальчука, финансовые резервы многих владельцев исчерпаны, и они не могут позволить себе большие дополнительные траты. Параллельно растет инфляция, вынуждающая клиентов экономить.

Как пишут украинские СМИ, следуя призыву местной власти, Киев покидают известные артисты и другие публичные фигуры.