18 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В МЧС не знают, когда горящий торфяник в Екатеринбурге будет потушен

Ситуация с горением торфяника в Екатеринбурге остается крайне непростой. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков.

По его словам, предварительной причиной возгорания стали действия людей.

"В рамках соответствующих мероприятий эти лица будут устанавливаться", - отметил замминистра.

Также он рассказал, почему тлеющий торфяник до сих пор не удается потушить. Курьяков отметил, что технологически это очень непростая задача.

"Чтобы с этой бедой справиться, просто из шланга полить территорию недостаточно. Пока мы нижний уровень воды не поднимем на всей территории, вопрос не снимется, потому что нижнее тление поднимается и опускается вниз. Именно поэтому жесткой конкретной динамики не видно. Мы полностью окопали кромку пожара, мы его знаем и видим. Мы знаем все очаги, знаем их локализацию", - сообщил замминистра, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, также тушение осложняется тем, что в этой локации поблизости нет водоема.

МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков, изначально на торфянике было 28 очагов пожара, а на сегодняшний день их осталось 12. При этом в ведомстве не знают, когда специалистам удастся окончательно ликвидировать возгорание.

"Конкретно сейчас никто не это не ответит. Это очень сложный пожар по его характеристикам", - заявил Щербаков.

Также выяснилось, что уникальный насосно-рукавный комплекс "Шквал", о котором говорили еще на прошлой неделе, прибыл только сегодня ночью.

"В два часа ночи по московскому времени он был развернут, проложена магистральная линия длиной 3 тыс. 700 метров. На нее уже организована подача воды", - отметил представитель МЧС.

Сегодня удушающий смог от пожара в Солнечном распространился по многим районам города. Жители жалуются на головную боль и ухудшение самочувствия.

Ранее сообщалось, что для тушения торфяника в Екатеринбурге искусственно создадут два водоема.

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В МЧС не знают, когда горящий торфяник в Екатеринбурге будет потушен

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Теги: торфяник, пожар, Екатеринбург, МЧС



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