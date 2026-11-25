В Новосибирске столкнулись пять машин

В Советском районе Новосибирска столкнулись пять автомобилей. По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 07:40 по местному времени (03:40 мск): девушка 2008 года рождения на Volkswagen врезалась в стоявшую на развороте Toyota FunCargo, после чего в ДТП оказались вовлечены Renault Sandero, Toyota Mark II и Ssang Yong.

Спасатели МЧС и сотрудники муниципальной аварийно‑спасательной службы деблокировали зажатых в авто людей. Травмы получили шесть человек - их доставили в больницу. На месте работает наряд ДПС.

Ранее на Среднем Урале минувшей ночью на 21‑м километре трассы "Первоуральск - Шаля" грузовик "Фрейтлайнер" с полуприцепом съехал с дороги и опрокинулся: 53‑летний водитель не справился с управлением. Мужчину зажало в кабине - его деблокировали сотрудники экстренных служб.