В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов

В Рязанской области плохая погода сорвала расписание: 35 поездов дальнего следования идут с опозданием, некоторые - до 11 часов. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Поезда едут через участок Денежниково-Хрущево Московской железной дороги, где из-за погоды сильно снизили скорость. ФПК помогает пассажирам: если задержка больше четырех часов, людям выдают питание на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.

Из-за шторма в регионе упали деревья и порвали линии электропередачи. Без электричества остались 106 населенных пунктов. Проблемы с электросетями сказались и на движении поездов в Крыму — там тоже появились задержки.