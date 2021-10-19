Для тушения торфяника на юге Екатеринбурга создан второй искусственный водоем

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Для тушения торфяника на юге Екатеринбурга создан второй искусственный водоем

Для тушения тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сформирован второй искусственный пожарный водоем.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на месте создано четыре боевых участка и проложено 16 магистральных линий. С помощью болотоходной техники произведена отсыпка траншей и расчистка для организации подъезда пожарной техники и подачи воды ко всем очагам тления.

После создания второго искусственного водоема были установлены мотопомпы для заводнения каналов, всего на пожаре в используется 37 мотопомп. Также проводится мониторинг обстановки с помощью беспилотного летального аппарата и тепловизора.

К ликвидации тления торфяника дополнительно привлечено более 40 единиц техники, в том числе пять автомобилей с запасом рукавов для прокладки дополнительных рукавных линий от комплекса "Шквал". По данным МЧС, на месте работает 261 человек и 101 единица техники.

Напомним, что по прогнозам синоптиков дым и смог в Екатеринбурге сохранятся до конца октября. Между тем в МЧС не знают, когда горящий торфяник будет потушен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Для тушения торфяника на юге Екатеринбурга создан второй искусственный водоем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: торфяник, водоем, МЧС, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.10.2021 12:53 Мск Смог от природных пожаров в Свердловской области дошел до Тюмени
Ранее 18.10.2021 09:57 Мск Синоптики: дым и смог в Екатеринбурге сохранятся до конца октября
Ранее 18.10.2021 09:29 Мск "Сегодня антирекорд по дыму": Екатеринбург затянут смогом, людям нечем дышать
Ранее 18.10.2021 08:57 Мск В МЧС не знают, когда горящий торфяник в Екатеринбурге будет потушен
Ранее 18.10.2021 08:05 Мск Да гори оно все: свердловский губернатор ушел в отпуск во время "пожарной" ЧС
Ранее 17.10.2021 19:17 Мск Пожарные за сутки ликвидировали 10 очагов возгорания торфяников под Екатеринбургом
Ранее 17.10.2021 10:38 Мск Ситуация с торфяными пожарами под Екатеринбургом еще долго будет оставаться непростой
Ранее 16.10.2021 14:52 Мск Для тушения пожара около Солнечного искусственно создадут два водоема
Ранее 16.10.2021 09:22 Мск МЧС считает, что торфяник около Солнечного подожгли
Ранее 15.10.2021 19:16 Мск В Екатеринбурге из-за торфяного пожара ввели режим ЧС на территории микрорайона Солнечный
Ранее 15.10.2021 12:03 Мск Роспотребнадзор: воздух в Екатеринбурге очистился после задымления
Ранее 15.10.2021 08:14 Мск Тушить тлеющий торфяник в Екатеринбурге будут уникальным комплексом "Шквал"
Ранее 14.10.2021 18:58 Мск На место тушения торфяника в Екатеринбурге прибыло подкрепление
Ранее 14.10.2021 11:59 Мск Движение по закрытой из-за смога трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" возобновлено
Ранее 14.10.2021 09:26 Мск Еще одна дорога перекрыта из-за торфяного пожара в Екатеринбурге
Ранее 14.10.2021 09:21 Мск Куйвашев заявил, что ситуация со смогом под контролем. Уральцы с ним не согласны
Ранее 14.10.2021 07:44 Мск Дороги перекрыты, видимость нулевая: Екатеринбург снова накрыло смогом от тлеющего торфяника


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети