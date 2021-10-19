Для тушения торфяника на юге Екатеринбурга создан второй искусственный водоем

Для тушения тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сформирован второй искусственный пожарный водоем.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на месте создано четыре боевых участка и проложено 16 магистральных линий. С помощью болотоходной техники произведена отсыпка траншей и расчистка для организации подъезда пожарной техники и подачи воды ко всем очагам тления.

После создания второго искусственного водоема были установлены мотопомпы для заводнения каналов, всего на пожаре в используется 37 мотопомп. Также проводится мониторинг обстановки с помощью беспилотного летального аппарата и тепловизора.

К ликвидации тления торфяника дополнительно привлечено более 40 единиц техники, в том числе пять автомобилей с запасом рукавов для прокладки дополнительных рукавных линий от комплекса "Шквал". По данным МЧС, на месте работает 261 человек и 101 единица техники.

Напомним, что по прогнозам синоптиков дым и смог в Екатеринбурге сохранятся до конца октября. Между тем в МЧС не знают, когда горящий торфяник будет потушен.