Мэр Екатеринбурга о тушении торфяника: "Сейчас делается максимум возможного"

Администрация Екатеринбурга и МЧС принимают все необходимые меры для ликвидации тления торфяника. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр, отвечая на вопросы читателей в газете "Вечерний Екатеринбург", на месте работают сотни человек и единиц техники.

"Отмечу, что мы были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации локального характера в отдельном районе Екатеринбурга. За счет автотранспорта районных ДЭУ организован дополнительный подвоз воды, я поручил администрации Чкаловского района помочь пожарным", - рассказал Орлов.

По его словам, на месте создано четыре боевых участка, проложено 16 магистральных линий. К тушению приступил насосно-рукавный комплекс "Шквал", который подает до 350 литров в секунду на расстояние в несколько километров от источника воды до места возгорания. Всего для проливки тлеющих очагов задействованы более 250 огнеборцев, в том числе курсанты Уральского института ГПС МЧС, и более 100 единиц спецтехники.

"Тяжелейшая работа по ликвидации ЧП идет круглые сутки, парни из МЧС прикладывают героические усилия. Торфяной пожар непредсказуем. Поэтому не могу пообещать, что ситуация улучшится завтра или к концу недели. Но однозначно сейчас делается максимум возможного", - добавил Алексей Орлов.

Напомним, торфяник на юге Екатеринбурга тлеет с середины октября. Недавно в МЧС заявили, что обстановка постепенно стабилизируется.