Пожарные за сутки ликвидировали 10 очагов возгорания торфяников под Екатеринбургом

Спасатели в Екатеринбурге работают в круглосуточном режиме над тушением горящего торфяника. Участие в тушении принимают 292 человека, 50 единиц техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали 10 очагов торфяного пожара. Продолжают действовать 17 очагов.

"Проведена опашка периметра пожара длиной 1,5 км, общая ее протяженность составляет 5,5 км. Создан еще один участок по бесперебойному обеспечению водой. За сутки сформирован искусственный водоем", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее было принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора для прокладки линии бесперебойной подачи воды. Для подвоза воды также были задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ. Ситуация находится на контроле муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры

Напомним, пожар действовал одновременно на 27 очагах, и только пять удалось ликвидировать за минувшие сутки. В МЧС России полагают, что наиболее вероятной причиной пожара вблизи екатеринбургского микрорайона Солнечный может быть поджог неустановленных лиц. 15 октября на территории микрорайона был введен режим ЧС. В МЧС подчеркнули, что на жизнедеятельность простых граждан введение режима ЧС не повлияет.