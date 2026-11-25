В Швейцарии заблокировали российские активы на $10,2 млрд

Власти Швейцарии зафиксировали, что объем заблокированных российских активов достиг 8,5 млрд швейцарских франков — это равно $10,2 млрд. Об этом сообщил Даниэль Эби, руководитель подразделения по санкциям Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), данные приводит "Ъ" со ссылкой на Bloomberg.

Эби пояснил, что сумма увеличивается по двум причинам. Во‑первых, Швейцария продолжает расширять санкционные списки. Во‑вторых, власти регулярно пересчитывают стоимость уже замороженных активов — в том числе золотых резервов, чья цена меняется из‑за ситуации на рынке.

Страна полностью присоединилась к санкциям Евросоюза против России еще в 2022 году. С того времени Швейцария шаг за шагом усиливает ограничительные меры, и из‑за этого объем заблокированных средств постоянно растет.