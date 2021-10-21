Пожарные сократили площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга

Пожарным удалось сократить площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по данным на вечер среды площадь тления составляла 3,4 Га. Сутками ранее она была 3,8 Га. В настоящее время усилия сосредоточены на тушении оставшихся двух крупных и четырех незначительных очагов. В круглосуточном режиме проводится обводнение очагов тления с бесперебойной подачей воды от естественных водоисточников комплексом "Шквал" и пожарными насосными станциями.

По данным ведомства, за все время тушения в очаги было подано более 50 млн литров воды. Всего в ликвидации тления задействованы 271 человек и 113 единиц техники.

Напомним, что волонтерам запретили тушить тлеющий в Екатеринбурге торфяник, так как это может быть опасно.