В столице Башкортостана введут туристический налог

В Уфе с 1 января 2027 г. введут туристический налог. Озвучены его ставки.

Замглавы администрации Уфы Евгений Чебаков сообщил на заседании горсовета, что предлагается установить следующие ставки по налогу: в 2027 году – 3%, в 2028 – 4%, начиная с 2029 года – 5%.

"Оценочная сумма дополнительных поступлений в бюджет от введения налога в 2027 г., предполагается, составит почти 92 млн руб.", - сказал Чебаков.

Депутаты большинством голосов утвердили поправки. В городе работают 108 гостиниц, отелей и других мест размещения.