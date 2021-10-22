У тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга действуют два очага

У тлеющего на юге Екатеринбурга торфяника продолжают действовать два очага на общей площади 1,9 Га. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Продолжаются работы по обводнению очагов пожаров с использованием насосно-рукавного комплекса "Шквал". В круглосуточном режиме в район тления подается вода от близлежащих водоемов. Всего в тушении задействованы более 415 человек и 130 единиц спецтехники.

"Тление торфяника в течение нескольких дней вызывало задымление в столице Среднего Урала. Благодаря усилиям сотрудников МЧС России площадь и интенсивность тления торфа значительно снизились, а дым больше не мешает екатеринбуржцам дышать свободно", - заявили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, на Среднем Урале восстановят специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Решение принято после возгорания торфяника на юге Екатеринбурга.