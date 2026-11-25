Силовики проведут антитеррористическое учение в двух уральских городах

В среду, 25 ноября, силовики проведут антитеррористическое учение сразу в двух уральских городах – Екатеринбурге и Ревде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, учение пройдет на предприятиях промышленного комплекса. В нем примут участие сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, представители органов власти и местного самоуправления.

По данным УФСБ, с 8:00 до 23:00 на отдельных территориях учения будут вводиться временные ограничения движения. Это касается как людей, так и транспорта. Оперативный штаб обращается к жителям и гостям Екатеринбурга и Ревды с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что в октябре на Урале проходили крупнейшие учения по ликвидации аварии на АЭС.