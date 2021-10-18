18 Октября 2021
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Общество Свердловская область
смог, зловещий туман, Екатеринбург (2018) | Фото:

Синоптики: дым и смог в Екатеринбурге сохранятся до конца октября

По прогнозам уральских синоптиков, помощи от погоды в тушении пожаров на торфянике в Екатеринбурге пока ждать не стоит.

Напомним, на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя ситуацию с торфяником, заявил, что в ближайшее время начнутся дожди и "станет легче". При этом сам глава региона отправился отдыхать в отпуск в разгар "пожарного" ЧС. А сегодня жители жалуются на сильный запах гари, головную боль и ухудшение самочувствия.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, в ближайшие дни в регионе ожидается прохождение небольшого циклона.

"Но циклон не настолько мощный, чтобы дать нам интенсивные осадки. Они будут небольшими: мокрый снег и дождь. Большого усиления ветра тоже не происходит, поэтому, скорее всего, на этой неделе ситуация будет достаточно сложная. Если это горение не прекратится, задымление будет присутствовать", - рассказала Шепоренко.

Коллаж, Евгений Куйвашев, плакат, смог(2021)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, до конца октября погода будет оставаться переменной, в дневные часы температура будет колебаться от 2 до 10 градусов тепла. По ночам может доходить до -5.

"Думаю, что до конца октября значительных подвижек в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, не случится. Чтобы загасить тление, нужны очень большие осадки и хороший снежный покров, которого мы пока не ждем", - заключила синоптик.

Напомним, сегодня в МЧС заявили, что не знают, когда горящий торфяник в Екатеринбурге будет потушен.

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Синоптики: дым и смог в Екатеринбурге сохранятся до конца октября

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Теги: дым, смог, синоптики, Екатеринбург



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