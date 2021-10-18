"Сегодня антирекорд по дыму": Екатеринбург затянут смогом, людям нечем дышать

В Екатеринбурге жители жалуются на сильный запах гари от тлеющего торфяника.

Утром в понедельник удушающий смог от пожара в Солнечном распространился по многим районам города. Жители жалуются на головную боль и ухудшение самочувствия.

"Сегодня антирекорд по дыму", "В 7 утра вообще ужас был", "У меня голова с утра в висках так заболела, как в жизни еще не болела никогда, и не проходит до сих пор. Дышать нечем вообще", "Я на Сортировке живу, воняет так, будто под окнами пожар. Чувствую даже с заложенным носом", "В Академе такое чувство, что спишь посреди костра", - пишут уральцы в соцсетях.

Некоторые горожане обращаются к губернатору Евгению Куйвашеву. Однако глава Свердловской области отправился отдыхать в отпуск.

"Куйвашев, прими меры! В жару такого не было, а сейчас что? Все деньги на выборы спустили что ли, обеднели. Сдавай полномочия свои, если не в силах справиться!", - не скрывают эмоций екатеринбуржцы.

Между тем, сегодня в МЧС заявили, что не знают, когда горящий торфяник в Екатеринбурге будет потушен.