Франция выдвинула условие для переговоров с Россией

Франция готова к переговорам в Москве, если Европа получит полноценное участие в урегулировании военного конфликта, сообщили в посольстве Франции в России.

По словам дипломата, условия участия Европы включают обсуждение архитектуры безопасности, санкций, восстановления Украины и замороженных российских активов. Точные даты визита "евротройки" (Франции, Германии, Британии) пока не определены. Представитель посольства отметил, что ситуация перешла в новый этап, подчеркнув необходимость диалога со всеми сторонами для достижения мира.

В посольстве также сообщили, что Франция не поддерживает тотальный запрет на выдачу виз россиянам, но координирует свои действия с Брюсселем. Снятие санкций возможно только после продвижения к мирному урегулированию.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил представителям Европы приехать в Москву для прояснения их позиции, отметив, что безопасность Украины должна рассматриваться в рамках общеевропейской архитектуры безопасности. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что это не означает автоматического включения стран в формат трехсторонних переговоров. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейцы настаивают на том, чтобы трехсторонние переговоры России, США и Украины стали четырехсторонними.