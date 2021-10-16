МЧС считает, что торфяник около Солнечного подожгли

В МЧС России полагают, что наиболее вероятной причиной пожара вблизи екатеринбургского микрорайона Солнечный может быть поджог неустановленных лиц.

Как сообщили в пресс-службе Министерства, сейчас пожар действует одновременно на 27 очагах, и только пять удалось ликвидировать за минувшие сутки.

Группировка пожарных увеличена за счет курсантов Уральского института ГПС МЧС России и специалистов авиалесоохраны. Тушением занимаются 156 человек и 44 единицы техники, протянуто пять магистральных линий для подачи воды.

На месте работают пожарные эксперты, которые собирают доказательства рукотворности чрезвычайной ситуации.

Напомним, режим ЧС на территории Солнечного был введен накануне вечером. В МЧС подчеркнули, что на жизнедеятельность простых граждан введение режима ЧС не повлияет.

Напомним, торфяник на юге уральской столицы тлеет с начала недели. Из-за этого город затянуло дымом и запахом гари, а специалисты проверили качество атмосферного воздуха и обнаружили в нем превышение вредных веществ. Тушить тлеющий торфяник собираются уникальным комплексом "Шквал". Работы идут в круглосуточном режиме.