Квартал "Первый Академ" от ГК "КОРТРОС" вошел в число 50 лучших проектов России по версии Циан

Жилой комплекс "Первый Академ" от девелопера ГК "КОРТРОС" вошел в список юбилейного медиапроекта "Дома, которые изменили города" от крупнейшей онлайн-платформы недвижимости Циан. Проект вошел в Топ-25 лучших жилых комплексов комфорт-класса в России. Эксперты оценивали объекты по строгим критериям: значимость для рынка недвижимости, влияние на развитие городской среды, архитектурная и культурная составляющие, инновационность, инклюзивность, а также качество квартирографии.

Включение "Первого Академа" в федеральный Топ-25 подтверждает, что проект ГК "КОРТРОС" не просто предоставляет квадратные метры, но и создает современную, продуманную инфраструктуру, реально меняя облик уральской столицы и повышая качество жизни ее жителей.

"Попадание квартала "Первый Академ" в престижный федеральный список — это большая гордость для всей команды и важное подтверждение того, что наши ценности совпадают с запросами времени. Проект "Академический" изначально задумывался как территория нового качества жизни. Мы создаем не просто жилье, а полноценную городскую среду с собственной идентичностью, современной архитектурой и продуманной средой. Признание на уровне ведущих экспертов рынка — лучшая мотивация продолжать эту работу и радовать екатеринбуржцев новыми знаковыми проектами", — прокомментировал Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Екатеринбург представлен в списке победителей сразу несколькими проектами в обоих сегментах. Наряду с "Первым Академом" в Топ-25 комфорт-класса вошли еще девять екатеринбургских ЖК от других девелоперских компаний.

Официально итоги проекта прокомментировал и представитель площадки-организатора.

"Мы запустили проект к 25-летию Циана, чтобы рассказать о жилых комплексах, которые изменили города и задали новые стандарты на рынке, а также отметить девелоперов, которые создают эти проекты. Благодарим участников за сильные заявки, а членов жюри — за экспертизу. Мы видим интерес рынка к такому формату и планируем масштабировать проект в следующем году", — отметил директор направления первичной недвижимости Циан Артем Глебов.

Все 50 объектов-победителей, включая ЖК "Первый Академ", уже доступны для изучения на интерактивной карте проекта Циан. Это признание — важный ориентир для покупателей и подтверждение статуса ГК "КОРТРОС" как девелопера, который создает знаковые для региона проекты.

Масштабный рейтинг был приурочен к 25-летию Циана. На участие в конкурсе заявились 70 девелоперов из пяти городов страны, представив 136 объектов. Жюри из 16 ведущих экспертов рынка отобрало только 50 самых значимых для страны комплексов, которые теперь представлены на специальной интерактивной карте проекта.