В Москве за шпионаж арестовали японского журналиста

Японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун" Юки Имаи арестовали по обвинению в шпионаже. Решение вынес Лефортовский суд Москвы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы, журналиста отправили в СИЗО "Лефортово", где он пробудет минимум два месяца.

По данным ФСБ, Имаи задержали в Сахалинской области, накануне вылета из России. Ведомство сообщает, что журналист в интересах одной из японских спецслужб собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности страны. В дальнейшем Имаи собирался передать их по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации.