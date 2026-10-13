Глава Минфина объяснил, что получит Россия от дизельной сделки
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, чем дизельная сделка с США выгодна нашей стране.
"Конечно, выгодно. Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту. Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний в первую очередь, конечно. Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему", - приводит ТАСС слова Силуанова, сказанные журналистам.
В ближайшее время Россия поставит в США больше 300 тыс. т, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами". А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости.