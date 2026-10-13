Глава Минфина объяснил, что получит Россия от дизельной сделки

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, чем дизельная сделка с США выгодна нашей стране.

Читайте также: Россия насытит рынок США дизелем при отсутствии новых атак на НПЗ

"Конечно, выгодно. Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту. Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний в первую очередь, конечно. Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему", - приводит ТАСС слова Силуанова, сказанные журналистам.

В ближайшее время Россия поставит в США больше 300 тыс. т, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами". А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости.