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Образование Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер пригласил южноуральцев в библиотеки региона, превратившиеся в многофункциональные современные точки притяжения

«Библиотеки на Южном Урале давно перестали быть просто местом выдачи книг. Сегодня это современные культурные центры, где интересно всем поколениям» - отметил в своем канале в МАХ губернатор Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что в рамках нацпроекта «Семья» с 2019 года в регионе уже открыто 54 модельные библиотеки. Только в этом году заработали семь новых площадок. Они появились в Златоусте, Чебаркуле, Фершампенуазе Нагайбакского округа, Верхней Санарке Пластовского округа, Новобурановке Агаповского округа и Катав-Ивановске, где открылись сразу две.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«К процессу обновления подходим комплексно: после ремонта помещения становятся удобными площадками с инклюзивной средой. Закупаем тысячи новых книг, добавляем современные технологии: виртуальную реальность, 3D-моделирование, интерактивные образовательные комплексы. В итоге получаем комфортные условия для учебы, творчества и полноценного досуга.
Будем продолжать эту работу», - подчеркнул Алексей Текслер.

Так, например, в Катав-Ивановском округе в Запрудовской библиотеке «Ровесник» полностью обновили техническую базу. В залах установили новые стеллажи и обустроили функциональные зоны для развития детей и семейного досуга. Фактически было создано современное пространство, объединяющее функции библиотеки и образовательного центра, которое оснащено интерактивным полом, сенсорной панелью, программно-аппаратным комплексом, акустической системой, ноутбуком, планшетами, моноблоками.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

"Открытие модельной библиотеки — настоящий подарок для наших маленьких читателей. Мы превратили привычные залы в пространство, где хочется мечтать, творить и познавать мир. Для детей это не просто полки с книгами, а современная площадка для игр и познания, где каждый ребенок сможет найти занятие по душе. Мы рады, что теперь библиотека стала местом, которое по-настоящему вдохновляет наших детей на развитие и новые открытия", - рассказала заведующая библиотекой "Ровесник" Ксения Ергунова.

А территория детской библиотеки «Книгополис» превратилась в удобные функциональные зоны. Здесь обновили пространство для младшеклассников, к их услугам теперь современный зал с огромным выбором свежих книг. В библиотеке есть локации для творчества и мероприятий, где будут проходить мастер-классы, спектакли кукольного театра, тематические встречи и праздники.

Библиотека в Доме журналистов в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

«Все очень ждали этого проекта. И вот сейчас мы понимаем, что все потоки детей туда стремятся. Потому что всё сделано по последнему слову техники, всё оснащено. И это в первую очередь их привлекает», — отметила начальник управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального округа Ольга Комаровская.

 В библиотеке «Бриз» в Чебаркуле сделали ремонт, заменили двери, сантехнику и напольное покрытие. Установили интерактивные комплексы, компьютеры, телевизор, даже песочницу для детей. А книжный фонд пополнили более чем на тысячу изданий. Кстати, авторы нового названия общественной локации расшифровывают его так: «Бриз» - это библиотека развития и знаний.

«Здорово, что на территории Чебаркульского городского округа появился такой замечательный объект, как модельная библиотека «Бриз». Очень много сил потрачено: и местный бюджет участвовал в создании библиотеки, и областной бюджет, и федеральный бюджет. Очень много труда вложено», — рассказал глава Чебаркуля Михаил Панарин в беседе с челябинскими журналистами.

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что в следующем году современные пространства откроются в Аше, Троицке и поселке Рощино Сосновского округа. Планируется не только обновить книжные фонды и создать уютные интерьеры, но и провести техническое оснащение с системой для быстрой выдачи книг и оборудованием для создания собственных видеороликов и подкастов.

«Приглашаю южноуральцев в наши библиотеки. Открывайте для себя новые форматы и проводите время с пользой вместе с семьей!», - призвал Алексей Текслер.

Теги: модельные библиотеки, алексей текслер, модернизация , национальный проект семья


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