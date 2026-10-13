В Энергодаре от обстрелов пострадало пять человек

В результате обстрела территории спорткомплекса Запорожской АЭС в Энергодаре пострадало пять человек. Об этом рассказал мэр города Максим Пухов.

По его словам, сейчас все пострадавшие находятся в городской медицинской санчасти с разным состоянием здоровья.

Напомним, что сегодня с 15.10 до 15.30 с помощью артиллерии по спорткомплексу было нанесено четыре удара. До этого Пухов сообщал о троих пострадавших, получивших осколочные ранения, акубаротравму, переломы костей.