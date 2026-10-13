Позиции Астраханской области в Национальном рейтинге качества жизни в субъектах РФ выросли на 15 пунктов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) впервые представило всероссийское исследование качества жизни за 5 лет, опубликовав аналитический доклад, на основе результатов Национального рейтинга качества жизни.

В этом году свои позиции улучшил 41 субъект РФ. В число регионов с наиболее высокой динамикой роста вошла Астраханская область — регион занял 59-е место из 85, улучшив показатели на 15 позиций. Лидерами по итогам прошлого года стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.

В документе собрана динамика показателей за пять лет. Авторы проанализировали изменения по 12 направлениям качества жизни — от здравоохранения и образования до инфраструктуры и транспорта. Методология синхронизирована с национальными целями развития и показателями эффективности глав регионов. По итогам исследования 87% преемственных показателей показали положительную динамику.

Среди ключевых результатов: время ожидания социальных услуг сократилось в 6,5 раза — с месяца до пяти дней, показатели по ожиданию плановой госпитализации, разрыв между регионами по доступности широкополосного интернета и расхождение по доле дорожной сети агломераций в нормативном состоянии — вдвое.

Национальный рейтинг качества жизни в регионах ведётся с 2021 года по поручению Президента. Его цель — оценка работы органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни и сокращению разрывов между ними.