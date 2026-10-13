Папа римский госпитализирован

В Риме госпитализировали папу римского Льва XIV.

По данным RaiNews, понтифик лёг в университетскую больницу Джемелли в Риме. Его ждёт операция на лёгком, пишет РБК.

На днях Лев XIV сообщил о том, что во время медицинского обследования врачи обнаружили у него узловое образование в лёгком. Его выявили на очень ранней стадии, и оно хорошо локализовано.

"Врачи считают целесообразным провести вмешательство, поэтому, следуя их рекомендациям, я решил сделать операцию, чтобы удалить его", - сказал он.Е