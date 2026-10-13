МВФ призвал страны к экстренным мерам для снижения дефицита бюджета

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что ведущие мировые экономики в 2026 году столкнутся с крупнейшим бюджетным дефицитом со времен ковида.

МВФ отмечает, что чистые заимствования развитых стран в 2026 году достигнут 5,2% ВВП — это максимум с 2021 года. В США дефицит госбюджета вырастет до 8,5% ВВП. Дефицит бюджета Китая также превысит 8% ВВП, а рост ВВП замедлится до 4,5%. Рост госдолга и потребности в рефинансировании делают страны уязвимыми к финансовым шокам. Если недавно 54 страны обеспечивали 95% роста мирового ВВП,то сейчас их число сократилось до 32.

Недавно директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой госдолг близок к рекордным уровням после Второй мировой войны и может превысить 100% ВВП, что чревато потрясениями. Она раскритиковала отсутствие решительных действий в развитых странах с высоким долгом и призвала их срочно заняться сокращением дефицита бюджета.

Дефицит бюджета означает, что страна тратит больше, чем получает, а разница компенсируется за счет наращивания долга. США и страны Запада выпускают не обеспеченные деньги, что приводит к инфляции.