Транспортная компания заплатит полмиллиона екатеринбурженке, выпавшей из автобуса

ООО "ПАТП "Город" выплатит жительнице Екатеринбурга 500 тыс. рублей за травму, полученную при выходе из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в мае 2025 года. На остановке водитель автобуса не удостоверился, что все пассажиры вышли из салона, и закрыл двери. Женщину зажало дверями, после чего она упала на дорогу и получила травму. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали первичную помощь и назначили амбулаторное лечение. Повреждения были оценены как вред здоровью средней тяжести.

По данному факту в отношении водителя возбудили административное дело. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ и лишил водительских прав на 1,5 года. Затем уже пострадавшая обратилась в суд с претензией к владельцу автобуса - ООО "ПАТП "Город", где водитель был трудоустроен, и потребовала компенсации морального вреда, компенсацию расходов на лечение, приобретение одежды и обуви, а также утраченного заработка.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования частично: взыскал в пользу истицы 800 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также расходы на лекарства, утраченный заработок, штраф и судебные издержки. Однако ответчик не согласился с этим решением, назвав сумму завышенной и несоразмерной характеру и степени страданий. Уже в апелляционной жалобе представитель компании заявил, что суд первой инстанции не учел смягчающие обстоятельства, включая извинения водителя и оказание первой помощи на месте.

Судебная коллегия согласилась с выводами первой инстанции, но и отметила, что размер компенсации действительно завышен для той, кто изначально отказывалась от госпитализации. Кроме того, врачами ее состояние на первичном осмотре было оценено как удовлетворительное.

С учетом характера и локализации повреждений, длительности расстройства здоровья, индивидуальных особенностей истицы и обстоятельств причинения вреда коллегия снизила компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.