Председатель Правительства Дагестана принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке России

Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке, прошедшем под руководством вице-премьера России Александра Новака.

Минэнерго РФ представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. ФАС доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. По стране в настоящее время возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений. Рассмотрены конкретные меры реагирования на нарушения и ценовые колебания, реализуемые в ряде регионов.

В июне и августе этого года Дагестан столкнулась с острым дефицитом топлива. Основной причиной стали задержки отгрузки ранее оплаченных нефтепродуктов, из-за чего сократились объемы поставок. Одновременно вырос спрос на сжиженный газ на фоне существенного подорожания бензина.

В настоящее время ситуация с поставками стабилизировалась, дефицита топлива нет. При этом рынок Дагестана практически полностью зависит от поставок из других регионов. Для усиления контроля по поручению Правительства России организована ежедневная передача данных в Центральное диспетчерское управление ТЭК – филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. В настоящее время в системе регулярно отчитываются около 300 автозаправочных станций. Также прорабатывается вопрос заключения соглашений о стабилизации цен с независимыми операторами АЗС.