Из Екатеринбурга запускают туристический ретропоезд в Верхотурье

Екатеринбуржцы могут отправиться в однодневное путешествие в Верхотурье на ретропоезде "Уральский экспресс". Об этом сообщает пресс-служба СвЖД. Рейс отправляется 22 октября в 06.40, а прибывает домой уже в 22.56.

В пути пассажиры смогут посетить вагон-ресторан и вагон-бар, где подают блюда уральской кухни: шаньги с картофелем, пирожки с черемухой и многое другое. Тем временем, состав проследует в духовную столицу Урала, где для свердловчан в рамках туристической программы подготовили:

обзорную экскурсия по городу Верхотурье;

посещение Свято-Николаевского мужского монастыря;

посещение верхотурского Дома народных художественных промыслов и ремесел с мастер-классом по изготовлению магнита из бересты;

посещение спектакля "Уральские говОри".

На обратном пути поезд остановится в Невьянске и Нижнем Тагиле, чтобы высадить часть пассажиров.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте РЖД, в веб-приложении и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах. При покупке билета онлайн надо задать маршрут Екатеринбург-Пассажирский – Екатеринбург-Тур. Дополнительно можно оформить и экскурсионную программу, которая оплачивается отдельно.

Продажи открываются за 45 суток.