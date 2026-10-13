Огнеборцы локализовали крупный пожар на пластиковом складе в Ростовской области

Огнеборцы сумели локализовать крупный пожар на складе пластиковых изделий в АО "Аксайкардандеталь" в ростовском Аксае. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, огонь успел охватить 9 тыс. кв.м.

"В 20:26 мск объявлена локализация на 9 тыс. кв. метрах", - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар на складе вспыхнул сегодня вечером, и вскоре ему присвоили третий ранг. На борьбу с огнем направили 121 человека и 45 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.