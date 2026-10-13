Общая готовность Ставрополья к отопительному сезону составляет 98,6%

Подготовка Ставропольского края к осенне-зимнему периоду находится на завершающей стадии. Общая готовность региона к отопительному сезону составляет 98,6%. Об этом сообщил Министр жилищно-коммунального хозяйства края на еженедельном рабочем совещании в Правительстве Ставрополья.

По информации краевого МинЖКХ, большинство муниципалитетов уже достигли стопроцентной готовности к отопительному сезону. В остальных территориях завершаются последние подготовительные мероприятия.

В ряде муниципалитетов уже началась подача тепла на социальные объекты. В их числе Александровский, Апанасенковский, Левокумский, Новоселицкий и Шпаковский округа, а также Железноводск.

"Подготовка к отопительному сезону – это прежде всего вопрос комфорта и безопасности людей. Большая часть работы в крае уже выполнена, но важно довести до конца все мероприятия. Жители не должны испытывать неудобств. Необходимо обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома и социальные учреждения", – прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров.