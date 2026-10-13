14 Октября 2026
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Экономика Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко в ходе рабочей поездки в Северский район Кубани оценил ход уборки риса

Глава Кубанского парламента Юрий Бурлачко в рамках рабочей поездки в Северский район в одном из крупнейших в муниципалитете сельхозпредприятий ознакомился с ходом работ по уборке риса и обсудил ближайшие перспективы мелиоративного комплекса.

В поездке также участвовали председатель комитета ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко и директор агроконцерна «Возрождение» Андрей Куемжиев.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Первым пунктом посещения стал строящийся мелиоративный участок. Глава агрофирмы «Кубань» Игорь Абдуллаев рассказал спикеру ЗСК о планах сформировать мелиоративную систему на территории почти в 900 гектаров. При этом 380 га уже введены в эксплуатацию - на них посеяли кукурузу. Еще 500 планируется задействовать в следующем году. Сейчас там ведутся работы по прокладке линии электроснабжения, установке питающих водоводов и монтажу оросительных систем. Также председателю ЗСК продемонстрировали находящуюся в процессе сборки оросительную машину. 16 таких агрегатов предполагается задействовать на участке.

В беседе с директором сельхозпредприятия Юрий Бурлачко отметил важность мелиорации в целом для развития краевого агропрома и, в частности, для рисоводства. Глава ЗСК подчеркнул, что в этом отношении особо актуальной становится работа по расширению площадей, поддержанию в надлежавшем порядке необходимой инфраструктуры и сохранению лесозащитных насаждений.

Юрий Бурлачко затронул и вопрос совершенствования нормативной правовой базы субъекта под нужды и АПК и непосредственно мелиоративного комплекса. Так, к примеру, в декабре прошлого года депутаты кубанского парламента внесли в профильный  закон поправки, касающиеся учета мелиорированных земель.

«В апреле нынешнего года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации, посвященное развитию мелиоративного комплекса. В принятом по итогам решении законодательным органам субъектов РФ было рекомендовано обеспечить мониторинг реализации программ по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Сейчас в регионе собирается вся необходимая для этого информация», - сказал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В ходе осмотра действующей мелиоративной станции была затронута тема субсидирования сельхозпроизводства. По словам руководителя Заксобрания, нынешняя ситуация в экономике требует новых подходов при организации поддержки отдельных направлений агропрома. Тем не менее, добавил он, одной из ключевых на данный момент задач, стоящих перед краевыми властями, является четкая координация взаимодействия между всеми заинтересованными хозяйствующими субъектами.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Далее руководитель Заксобрания побывал на одном из чеков агрофирмы, где идет комбайновая уборка урожая, осмотрел элеватор «Кубанской крупяной компании». Общий объем зернохранилища, по словам директора организации Алексея Зубкова, составляет 30 тысяч тонн, а производительность оборудования по очистке и подработке зерна - до 80 тонн в час. Сейчас в силосах находится уже порядка 10 тысяч тонн зерна, привезенного в том числе и фермерами из других муниципалитетов.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В завершение визита Юрий Бурлачко обсудил с руководством агроконцерна «Возрождение» ход реализации собранного урожая с учетом нынешних экспортных трудностей.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, уборка риса, зерно, мелиорация


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