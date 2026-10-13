После гибели рабочего на шахте "Обуховская" возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на шахте "Обуховская. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

Трагедия произошла сегодня - 13 октября. Ранее руководство шахты сообщало, что несчастный случай произошел в бывшей угольной шахте украинского энергохолдинга "ДТЭК" Рината Ахметова. Во время подготовки к взрывным работам в подготовительном забое несовместимые с жизнью травмы получил проходчик, помощник взрывника. Сейчас шахта "Обуховская" работает в штатном режиме.

Свою проверку уже проводит прокуратура. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.217 УК "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов , повлекшие по неосторожности смерть человека".