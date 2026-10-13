14 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

"Яндекс" после атак: сроки восстановления не названы, ущерб оценить сложно

Атаки на дата‑центры "Яндекса" в Рязанской, Калужской и Владимирской областях привели к остановке площадок и сбоям сервисов. Рано считать, что все оборудование уничтожено, и обещать быстрое восстановление - так "Известиям" заявил коммерческий директор Relevant Антон Даутов.

Эксперт пояснил, что пожар в одной зоне не означает гибель всего ЦОД: такие объекты оснащены системами раннего обнаружения возгораний и автоматического пожаротушения. При этом даже уцелевшие серверы не работают без электропитания, охлаждения и сетевого подключения. Например, после атаки на площадку в Калуге сообщали о нарушении электроснабжения - из‑за этого сервисы могут быть недоступны, даже если техника физически сохранилась. Оценить реальный ущерб по фото и видео нельзя, а "Яндекс" пока не называет сроки восстановления.

Даутов отметил, что для устойчивости стоит развивать разветвленную сеть небольших дата‑центров с независимыми каналами электроснабжения и связи, регулярным копированием данных и возможностью переключения нагрузки. Восстановление можно вести на инфраструктуре других компаний, но сроки зависят от архитектуры приложения, объема данных и готовности резервного контура.

По словам эксперта, у "Яндекса" есть варианты восстановления, но прогнозировать, что через 1-2 месяца все заработает как прежде, сейчас некорректно.

Ранее из‑за атак на ЦОДы "Яндекса" в работе рекламных сервисов возникли сбои: у части рекламодателей в "Директе" не получалось остановить кампании, при этом деньги на продвижение продолжали списываться, а некоторые клиенты Yandex Cloud сократили число активных кампаний.

 

 

Теги: яндекс, атака, ущерб


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