Трамп: Хуситы пытаются поднять цены на нефть перед выборами в США

Йеменское мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) якобы намеренно пытается поднять рост цен на нефть в преддверие промежуточных выборов в США. Об этом в социальных сетях заявил американский президент Дональд Трамп.

"Хуситы ведут себя очень плохо. Они долгое время не проявляли активности, но теперь вновь появились и наносят удары по Саудовской Аравии, намеренно пытаясь поднять цены на нефть, вероятно, в преддверии выборов в США", - написал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что американская сторона не будет атаковать Иран, пока не завершатся промежуточные выборы в США 3 ноября. Он добавил, что только за одну ночь через пролив было было перевезено 22 млн баррелей, в то время как из Ирана как не вывезли, так и не привезли ни барреля нефти. Президент США также заявил, что Ирану не дадут обзавестись ядерным оружием и сейчас ведут "продуктивные дискуссии".