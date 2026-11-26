Путин и россияне пообщаются 10 декабря

"Прямая линия" и пресс-конференция президента России состоятся 10 декабря. Встреча главы государства с россиянами начнётся в 12.00 по московскому времени.

Задать вопрос можно через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по СМС или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы).

Приём вопросов идёт с 00.00 мск 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.