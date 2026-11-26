Моор: для сдерживания роста расходов на ЖКУ в бюджете запланировано около девяти миллиардов рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступает с посланием "О положении дел в области", передает корреспондент Накануне.RU.

Во время послания глава региона затронул тему роста тарифов на услуги ЖКХ. Отопление и горячая вода стали дороже на 25,19%, холодная вода - на 32,4%, водоотведение на 28,3%, электричество - более 11%. Рост тарифов связан с необходимостью заменять ветхие инженерные сети. Для тех, у кого коммунальные платежи превышают 20% семейного дохода, в регионе предусмотрена субсидия.

"В Тюменской области компенсацией расходов и субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются более 200 тысяч граждан. На эти цели в бюджете предусматриваем порядка 3,5 млрд рублей", — сообщил губернатор.

По словам Александра Моора, в 2026 году для сдерживания роста расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги в областном бюджете запланировано около девяти миллиардов рублей.



"Благодаря такой бюджетной поддержке суммы в платежках жителей Тюменской области значительно меньше, чем могли бы быть", - сказал глава региона.

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям жителей Тюменской области будет предоставляться ежемесячно. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется ветеранам войны и труда, гражданам, имеющим инвалидность, многодетным малоимущим семьям и другим категориям. Расчет компенсации производится индивидуально, при увеличении тарифов размер компенсации увеличивается