Инициатором удаления с канала "Осторожно, Собчак" трёх выпусков стала Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о том, что Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа к различным интервью, взятым Ксенией Собчак "у представителей экстремистского ЛГБТ*-движения".

"Ранее мы обращались в Роскомнадзор и МВД в связи с выходом одного из этих интервью, после чего материалы были направлены на экспертизу. На днях мы получили ответ от ведомства о принятии решения об ограничения доступа к этому видео и ряду других на указанном ресурсе журналиста", - написала Мизулина в своём telegram-канале.

Заявление было подано ещё в июне, и касалось беседы с Игорем Синяком.

"Вполне ожидаемое для всех здравомыслящих людей решение органов власти", - написала Мизулина.

Ранее Собчак заявила, что вынуждена скрыть три видео из‑за официального требования Роскомнадзора. Под удаление попадают выпуски с Хилми, Андреем Григорьевым‑Апполоновым и Игорем Синяком. Собчак добавила, что регулятор нашел в этих роликах признаки экстремистской направленности.

* экстремистская организация, запрещенная в России