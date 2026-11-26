Свердловская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды

Госавтоинспекция Свердловской области переведена на усиленный режим несения службы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято в связи с осложнением погодных условий и обильными осадками в виде снега. Патрулирование ведется с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Применяется метод принудительного снижения скорости на опасных участках. Инспекторы работают на маршрутах, а часть экипажей несет службу на закрепленных участках и наиболее опасных местах.

"На участках, где состояние проезжей части не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, будут вводиться временные ограничения движения. Особый акцент на маршрутах движения пассажирского и грузового транспорта", - заявили в ГАИ.

Напомним, что сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за непогоды массово задерживаются рейсы.