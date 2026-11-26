Названа дата выборов нового губернатора Мурманской области

У Мурманской области появится новый глава. Это случится в следующем году.

"Выборы пройдут в единый день голосования в 2027 г. Это 12 сентября, то есть второе воскресенье месяца", - сообщила "Интерфаксу" заместитель председателя областной избирательной комиссии Елизавета Евсюкова.

Ранее уволен теперь уже бывший губернатор региона Андрей Чибис. Указ об этом подписал Владимир Путин. Чибис стал фигурантом уголовного дела о хищении 39 млн и растрате 1 млрд руб. Также он мог получить взятку в 100 млн руб.