Прокуроры заявили об излишней цифровизации образования

Прокуроры считают чрезмерную цифровизацию образования крайне рискованной с точки зрения соблюдения законности. Об этом рассказал завотделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних НИИ Университета прокуратуры РФ Дамир Ережипалиев.

Во время V Национального форума "Здоровье и безопасность детей" он выступил на секции по цифровой трансформации образования. И сообщил, что, "по результатам наших исследований, более 50% прокуроров отметили, что излишняя цифровизация образовательного процесса является фактором, наиболее негативно влияющим на состояние законности в сфере образования". Это второй показатель риска после дефицита учителей. Кроме того, прокуроры назвали формирование сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки наиболее актуальным направлением укрепления законности в рассматриваемой сфере.

"Поэтому реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, конечно, требует дополнительного законодательного регулирования, прежде всего в части требований к безопасности цифровой среды", - подчеркнул Ережипалиев.

Родители выражают недовольство тем, что в школе постоянно требуют регистрации детей на разных цифровых платформах, а это означает передачу персональных данных третьим лицам.