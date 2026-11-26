С Блиновской начали взыскивать почти 588 миллионов

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с блогера Елены Блиновской почти 588 млн руб.

Также за ней значится исполнительное производство о налоговых взысканиях на почти 1,2 млрд руб. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Елена Блиновская получила известность благодаря проведению "марафонов желаний", на которых она учила клиентов достигать желаемого, взимая за это плату. Доходы "королевы марафонов" избежали налогов на сумму 906,6 млн руб. Следствие посчитало незаконной легализацию доходов на сумму 716,6 млн руб

Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации преступных доходов в особо крупном размере, она была осуждена на четыре года со штрафом 800 тыс. руб., а за неправомерный оборот средств платежей - на три года со штрафом 200 тыс. руб. По совокупности суд определил ей окончательный срок в пять лет общего режима со штрафом в 1 млн руб.