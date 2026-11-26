Руководитель свердловского Главка МВД уходит в отставку

Руководитель ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков уходит в отставку.

По данным СМИ, Мешков уже написал соответствующий рапорт. Сейчас он находится в отпуске, из которого не вернется на службу.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Накануне.RU, что Александр Мешков с 25 ноября находится в отпуске.

"Врио начальника Главка назначен заместитель Александра Андреевича – генерал-майор полиции Рашид Советович Даулетов", - заявил полковник Горелых.

Напомним, что недавно в свердловском Главке МВД обновился Общественный совет.